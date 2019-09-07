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Curling A Milli Takımı güç depoluyor

- Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Curling A Milli Takımı, yaklaşık 2 bin rakımda güç depoluyor- Başantrenör Anthony Zigmond Zummack:"Kampımız 10 gün sürecek ve bu süreçte sporcuların hangi seviyede olduklarını anlamaya çalışacağız. Takımın moralinin yüksek olması bizleri mutlu ediyor"

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:09
Curling A Milli Takımı güç depoluyor


ERZURUM (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Curling A Milli Takımı, yaklaşık 2 bin rakımda güç depoluyor.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde teorik eğitim alan ve atlama kulelerinde fitness çalışmalarını sürdüren milliler, pazartesi gününden itibaren de buzda çalışmalarını gerçekleştirecek.

Türkiye Curling Milli Takım Başantrenörü Anthony Zigmond Zummack yönetiminde çalışmalarını sürdüren milli takım kadrosunda 40 sporcu bulunuyor.

Başantrenör Zummack, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı tanıma, sporcuların artılarını ve eksilerini görmek için kampın çok iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

Sporcularla ilk kez kamp yaptığını hatırlatan Zummack, şöyle konuştu:

"Sporcularımı tanımam adına iyi bir fırsat oldu bu kamp. Onların artılarını eksilerini görerek onlara da zayıf noktalarını göstererek başarıyı artırmayı hedefliyoruz. Zayıf noktalarımızla nasıl başa çıkarız, kampta onları değerlendiriyoruz. Kampımız 10 gün sürecek ve bu süreçte sporcuların hangi seviyede olduklarını anlamaya çalışacağız. Takımın moralinin yüksek olması, bizleri mutlu ediyor."

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın da yaz sezonu kamplarının, takımın başarı çıtasını yükselteceğini aktardı.

Erzurum'da geçirdikleri kamp döneminde herkesin büyük özveri sergilediğini ifade eden Akın, "Milli takımımızın yaz sezonundaki üçüncü kampı. Kampta kondisyona çok önem veriyoruz. Kamplarımızı tamamladıktan sonra turnuvalar başlayacak. 12 Eylül'de Danimarka ve Almanya ile özel bir turnuvaya katılacağız. Ekim ayında ise İskoçya yolcusuyuz. Hedefimiz başarı çıtamızı daha üst seviyelere çıkarmak." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:09
  1. Curling
  2. Curling A Milli Takımı
  3. Erzurum
  4. Palandöken Dağı
  5. türkiye
  6. Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın
  7. Türkiye Curling Milli Takımı Baş Antrenörü Anthony Zigmond Zummack

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