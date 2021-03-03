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Dünya Cuomo hakkında taciz iddiaları arttı
Dünya

Cuomo hakkında taciz iddiaları arttı

New York Valisi Andrew Cuomo’ya yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısının 3’e çıkmasıyla birlikte Demokrat Parti'de sesler yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 05:53:00 -
Cuomo hakkında taciz iddiaları arttı

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo hakkında cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısı 3'e çıktı.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times’a yaptığı açıklamada, Eylül 2019’daki bir düğünde Cuomo’nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etti.

Ruch, valinin, topluluğun içinde elini beline ve yüzüne koyduğunu ve kendisini öpmek istediğini öne sürdü.

Cuomo’ya yönelik cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların sayısının 3’e çıkmasıyla valiye kendi partisinden de tepkiler yükselmeye başladı.

New York Kongre üyesi Demokrat Kathleen Rice ve New York Şehir meclisi üyesi Antonio Reynoso, sosyal medya hesaplarından Cuomo’ya istifa çağrısında bulundu.

Cuomo, daha önce taciz iddiasında bulunan 2 kadından özür dilemişti

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Vali Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki valinin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Cuomo da 28 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının istenmeyen bir flört olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemişti.

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