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İSLAM

Cünüp iken sahur yemeği yenebilir mi?

Yüce dinimiz İslam, bireyin cünüplük halinden ivediilikle kurtulması yönünde telkinde bulunur. Cünüplüğün birçok ibadetin gerçekleştirilmesinde de engel olduğu biliniyor. Peki, cünüp biri sahur yemeği yiyebilir mi? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:51:00 -
Cünüp iken sahur yemeği yenebilir mi?

Cünüp iken sahur yemeği yenebilir mi? sorusu oldukça merak ediliyor. İslam dininde cünüplük hali özellikle ibadetler noktasında belirli engellemelere neden olur. Peki, cünüp olan biir sahur yemeği yiyebilir mi?

Uygun görülmemiştir

Cünüp olan kimsenin elini, ağzını yıkamadan yiyip içmesi uygun görülmemiştir. Ancak elini, ağzını yıkadıktan sonra, boy abdesti almadan sahur yemeği yemesinde bir sakınca yoktur.

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