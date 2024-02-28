Cuntacıların MÜSİAD nefretini tanıkları anlattı! "28 Şubat, sadece siyasete ve fikre değil aynı zamanda Anadolu sermayesine yönelikte bir darbedir"
Türk siyasi tarihine “Postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat'ın yıldönümünde dönemin MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, açıklamalarda bulundu. Yarar "28 Şubat, sadece siyasete ve fikre değil aynı zamanda Anadolu sermayesine yönelikte bir darbedir" dedi.
AKİT ÖZEL
28 Şubat darbesi, ekonomik hayatta da onarılmaz yaralar açtı. Muhafazakâr işadamlarının askeri ihalelere girmelerinin nasıl engellendiğini, Anadolu sermayesinin nasıl bitirilmek istendiğini dönemin MÜSİAD yöneticileri yeniakit.com.tr okurları için anlattı.
Dönemin MÜSİAD Başkanı Erol Yarar, Akit’e üyelerinin baskılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.
GECE 2’DE EVLERE BASKIN YAPILDI
Anadolu sermayesinin güçlenmesini hazmedemeyen 28 Şubatçılardan mütedeyyin sanayicilere zaman zaman tehditler geldiği de ortaya çıktı. Yarar, “Arkadaşlarımıza ‘Desteklerden faydalanamazsınız’, ‘İhalelerde yer alamazsınız’ denildi. Bazı üyelerimizin evlerine baskın yapıldı, odaları saat 02.00’da didik didik arandı” dedi.
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İHALELERE SOKULMAYALIM DİYE TEBLİĞLER YAYINLANDI
Yarar, “Üyelerimizin askeri ihalelere sokulmaması için tebliğler yayınlandı. Reklam firmaları tarafından karalama kampanyaları başlatıldı, arkadaşlarımız etiketlendi. Biz olan bitenleri araştırdık. Mahkemeye de başvurduk. Ne hazindir ki başvurumuza cevap alamadık” şeklinde konuştu.
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