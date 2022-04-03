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Gündem Cuntacıların hevesleri kursaklarında kaldı!
Gündem

Cuntacıların hevesleri kursaklarında kaldı!

Müebbet hapse mahkum edilen cuntacılar Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın cezaevinden kurtulmaya yönelik son hamleleri de sonuçsuz kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 10:21:00 -
Cuntacıların hevesleri kursaklarında kaldı!

Göksel Çağlav  Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları Yargıtay tarafından onandıktan sonra kesinleşen 14 darbeci hakkında yakalama kararı çıkararak cezaevlerine gönderdi. Müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeciler, hemen cezaevinden çıkmanın yollarını aramaya başladı. Önce bunama ve yaşlılıklarını bahane ettiler, tutmayınca 25 yıl sonra ortaya, dönemin Zırhlı Birlikler ve Tatbikat Tabur Komutanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan’ı tanık çıkardılar. Çalışkan sanıkların yeniden yargılandığı davada tanık olarak ifade verdi. Çalışkan’ın ‘tankların Ankara sokaklarında her yıl eğitim için yürütüldüğü’ ifadelerinden medet uman ve aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ile Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan'ın da bulunduğu isimler, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ni yeniden yargılama talebi içeren dilekçe yağmuruna tuttu. Kopyala yapıştır dilekçeler, mahkeme tarafından dikkate alınarak inceleme yapılmasına karar verildi.

Defalarca incelenen dosyadan çıkış yolu yok

Yapılan inceleme sonucunda Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti darbeci hükümlülerin defalarca itiraz ettikleri konuların değerlendirildiğine işaret ederek, “Hükümlüler lehine yargılamanın yenilenmesi nedenlerinin tek tek ve tahdidi olarak sayıldığı, itirazlar sonrası anılan kararın Yargıtay’ca onanarak kesinleştiği, yargılanmanın yenilenmesi hususunda iddia edilen konuların istinaf mahkemesi aşamasında ve Yargıtay aşamasında değerlendirildiği ve bu taleplerin reddedilerek onandığı, yeni delil olarak görülen tanıkların Sincan ilçesinden geçişi ile alakalı olarak hükümlülerin hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün tek dayanağının bu husus olmadığı gibi, bu konuda delil olarak ileri sürülen tanık beyanının da tek başına yargılamanın yenilenmesine neden olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, öte yandan medyada yer alan bir kısım beyanların tamamının gazete haberi, yorum ve değerlendirmelerden ibaret olduğu, bu haberlerin de yargılamanın yenilenmesini gerektirir bir delil ve belge niteliğinde bulunmadığı anlaşıldığından, taleplerinin reddine dair karar verilmiştir” denildi.

İnfazın durdurulması talepleri de reddedilerek dışarı çıkmalarına müsaade edilmedi. Böylece darbecilerin hevesleri de bir kez daha kursaklarında kaldı.

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Yorumlar

türkoğlu

Acımak yok,tepelemezse diyen anadan doğma millet karşıtları.koruyucu,kollayıcı ları.

A.G

bu cuntacılar ortak özelliği laikliği mesnet ve zıplama tahtası olarak kullanarak milli iradeyi her defasında aşağılamak ve silahlı kuvvetleri buna alet etmek olmuştur.bunlar kişiliksiz ve haydut zihniyetdeki insanlardır.halkın ordusunu halkın üzerine sürecek kadar aşağılık ve vatan haini insanlardır. onları ne laiklik kurtarabilir nede köpeği oldukları nato ve abd
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