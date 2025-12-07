Cuntacılar televizyondan duyurdular! Batı Afrika ülkesinde darbe girişimi

Batı Afrika ülkesi Benin'de bir grup asker, hükümetin feshedildiğini duyurmak için devlet televizyonuna çıktı. Pazar günü, 2016'dan beri iktidarda olan Devlet Başkanı Patrice Talon'un ve tüm devlet kurumlarının devrildiğini duyurdular.

Kendilerini "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" (CMR) üyesi olarak tanıtan askerler, devlet televizyonunda yaptıkları açıklamada, bir araya gelerek "Bay Patrice Talon'un cumhurbaşkanlığı görevinden alınmasına" karar verdiklerini söylediler.

TALON'UN NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Fransa Büyükelçiliği, X'te yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının resmi konutu yakınındaki "Camp Guezo'da silah sesleri duyulduğunu" bildirdi. Fransız vatandaşlarını güvenlik nedeniyle evlerinde kalmaya çağırdı.

Talon'un 10 yıl iktidarda kaldıktan sonra gelecek nisan ayında istifa etmesi bekleniyordu.