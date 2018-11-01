Cuntacılar hükümetin devrilmesi görevini AYM’ye vermiş

Göksel Çağlav/ANKARA

Milyonlarca mağduru bulunan 28 Şubat dönemine ilişkin yargılamada yerel mahkemenin verdiği karara itiraz eden mağdurlar, darbecilerin, hükümetin devrilmesi görevini Anayasa Mahkemesi’ne verdiğini iddia etti. Tarihe post-modern darbe diye geçen 28 Şubat Darbesi için, “tamamlanmış bir darbedir” ifadelerini kullanan mağdur avukatları, Yasin Şamlı, Necati Ceylan, Muhammed Emin Özkan ve Necip Kibar verdikleri istinaf dilekçesinde, “Anayasa Mahkemesi de hükümetin büyük ortağı olarak iktidarda bulunan Refah Partisi hakkında kapatma kararı vermiştir. İktidar partisinin kapatılması ve mensuplarına siyaset yapma yasağı getirilmesi ile devletin ikinci erki olan yürütme-hükümet de devrilmiştir. Devletin üçüncü erki olan yasamayı da darbeciler önce çalışmaz hale getirmişler, daha sonra istedikleri tarzda kanunlar çıkarttırmışlardır” ifadesini kullandı.