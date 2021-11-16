Cuntacılar ceza alınca ortalığı ayağa kaldıranlara bak! Oy için gözü dönen Kılıçdaroğlu’ndan 28 Şubat çıkışı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düne dek savundukları 28 Şubatçıları, bugün oy alabilmek için dışlamaya başladı.

“Helalleşme turu” zırvalığıyla kendi mahallesinden bile tepki gören Kılıçdaroğlu, mütedeyyin kesime oynayabilmek için 28 Şubatçıların açtıkları yaraları saracaklarını ileri sürdü.

Partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz.” dedi.

Hapis cezalarını eleştirmişlerdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “helalleşme” zırvalığının kapsamını genişleterek 28 Şubat mağdurlarıyla barışacaklarını ileri sürse de, daha düne dek 28 Şubatçı generallere verilen hapis cezalarını eleştirip, postmodern darbeyi gerçekleştiren cuntacılara destek çıkıyorlardı!..

28 Şubat davası kapsamında cuntacılara verilen hapis cezalarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “FETÖ'cülerin yargıladığı emekli askerlere ceza verilmesinin tek bir açıklaması var: FETÖ'nün fikirleri hala iktidarda! Hep söylüyoruz, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan Türkiye temizlenemez!” demiş ve darbecilere açık destek vermişti.

Ayrıca yine CHP cephesi, darbecilerin irticaya karşı mecburen bu hareketi yaptıklarını ileri sürerek, cuntacıları “Türkiye’ye hizmet eden komutanlar” olarak niteliyordu.