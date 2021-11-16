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Siyaset Cuntacılar ceza alınca ortalığı ayağa kaldıranlara bak! Oy için gözü dönen Kılıçdaroğlu’ndan 28 Şubat çıkışı
Siyaset

Cuntacılar ceza alınca ortalığı ayağa kaldıranlara bak! Oy için gözü dönen Kılıçdaroğlu’ndan 28 Şubat çıkışı

“Helalleşme turu” zırvalığını devam ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçıların açtıkları yaraları kapatacağız” dedi. Oy alabilmek için her türlü yalanı gözünü kırpmadan söyleyebilen Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşları, daha düne kadar hapis cezası alan 28 Şubatçı generalleri “Türkiye’ye büyük hizmetleri olan generaller cezaevine konuluyor” diyerek savunuyordu!..

Yeniakit Publisher
2021-11-16 15:24:00 - 2021-11-16 16:14:28

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düne dek savundukları 28 Şubatçıları, bugün oy alabilmek için dışlamaya başladı.

Helalleşme turu” zırvalığıyla kendi mahallesinden bile tepki gören Kılıçdaroğlu, mütedeyyin kesime oynayabilmek için 28 Şubatçıların açtıkları yaraları saracaklarını ileri sürdü.

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Partisinin Meclis’teki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz.” dedi.

Hapis cezalarını eleştirmişlerdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “helalleşme” zırvalığının kapsamını genişleterek 28 Şubat mağdurlarıyla barışacaklarını ileri sürse de, daha düne dek 28 Şubatçı generallere verilen hapis cezalarını eleştirip, postmodern darbeyi gerçekleştiren cuntacılara destek çıkıyorlardı!..

28 Şubat davası kapsamında cuntacılara verilen hapis cezalarını eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “FETÖ'cülerin yargıladığı emekli askerlere ceza verilmesinin tek bir açıklaması var: FETÖ'nün fikirleri hala iktidarda! Hep söylüyoruz, FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan Türkiye temizlenemez!” demiş ve darbecilere açık destek vermişti.

Ayrıca yine CHP cephesi, darbecilerin irticaya karşı mecburen bu hareketi yaptıklarını ileri sürerek, cuntacıları “Türkiye’ye hizmet eden komutanlar” olarak niteliyordu.

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Yorumlar

Deli İbo

Bu kifayetsiz Kamal'a birisi iyi bir akıl vermiş, baksanıza ya Kamal konuşurken Reis'inküçük bir versiyonu gibi görünüyor, afamı içine sanki AKP kaçmış. Oğlum, fındık beyinli Kamal sen o kıt aklınca AKP'den ve mutaasıp kesimden oy alacağınımı sanıp, İmamoğlu taktiği yaparak bize oynuyorsun. Onu bir daha yemezler, İmamoğlu nasıl aslına rûcu etti, çünkü ne ne imiş, Katrandan olmaz şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker.
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Ahmet

At yalanı .........inananı.
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