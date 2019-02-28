Cunta, aileleri de parçaladı

28 Şubat darbesi sürecinde sadece ekonomi ve milli irade değil, yuvalar da parçalandı. Akit’in ulaştığı rakamlara göre boşanan çiftlerin oranı 90’lı yıllarda 30 bin dolayında seyretti. 28 Şubat müdahalesinden itibaren ekonomik buhranlar, batık bankalar ve yasaklarla toplum buhranlı bir döneme itildi. 1998’de 32 bin 167, 1999’da 31 bin 540 olarak ölçülen boşanma istatistikleri, askeri vesayet altındaki Anasol-M Hükümeti döneminde ekonomik buhranın doruğa çıktığı, başörtülülere cadı avı uygulandığı, YAŞ kararlarının zorbalığa dönüştüğü yıllarda tırmanışa geçti. 1997’de 32 bin olan boşanma rakamları 2000 yılında 34 bin 862’ye, 2001’de 91 bin 994’e, 2002’de ise tam 95 bin 323’e yükseldi. 1997’den 2002’ye kadarki 5 yıl gibi kısa süreçte boşanma hadiseleri 3 kat arttı. AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından 2003’te 92 bin, 2004’te 91 bine geriletilen boşanmalar, 28 Şubat sürecinin yıkım tablosu olarak tarihe geçti. TÜİK verilerine göre 1997’de 32 bin boşanma hadisesi yaşanırken, 1998-2002 yılları arsında parçalanan ailelerin sayısı 285 bin 886 olarak kaydedildi.