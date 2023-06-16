Cüneyt Özdemir’in feleği şaşacak! Çok fena çok

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yükselen dalgayı iyi okuduklarına inanıp seçim totosunda tüm sermayelerini muhalefete yatıran gazetecilerden biri olan Cüneyt Özdemir’in “acıklı hikayesini” köşesine taşıdı. “Seçim döneminde ‘Sana söz’ diyen Kılıçdaroğlu'na yanlayan Cüneyt, ‘Ama bir dahaki seçimlerde göreceksiniz’ diyerek bir daha yapmayacağına, ‘gerçeği’ söyleyeceğine yemin ediyordu” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu seçilirse genişleyeceklerini düşündükleri muhalif medya pazarı daralıyor.

Yükselen dalgayı iyi okuduklarına inanıp seçim totosunda tüm sermayelerini muhalefete yatıran gazeteciler panik halinde.

Kimisi dişine göre bulduğu bir dizi oyuncusuna yüklenerek iktidar çevrelerine "hakkaniyetli gazeteci" pozları kesiyor...

Cüneyt Özdemir de dün "Seçim gecesi 18.25'te benim önümdeki kâğıtta % 52.5 Erdoğan kazandı, % 47.5 Kılıçdaroğlu kaybetti vardı. Korktum söyleyemedim, linç yerim diye korktum" itirafında bulunduğu yayınıyla alay konusuydu.

Ama bence asıl sonrası dramatikti.

Zira seçim döneminde "Sana söz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanlayan Cüneyt, "Ama bir dahaki seçimlerde göreceksiniz" diyerek bir daha yapmayacağına, "gerçeği" söyleyeceğine yemin ediyordu.

Ne dersiniz, inanalım mı?

Bence bu performansıyla bir krediyi daha hak ediyor.”



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