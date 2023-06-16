  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ülkede net sermaye girişi birden 48,4 milyar dolar oldu! Şok haber geldi: O ülkeler ise düşüş olarak kayda geçti

Şok haber geldi! 70 yıllık ‘Kömür Kralı' Türk şirketinin iflası istendi

Dünün ‘faiz’ lobisi bugün vaiz kesildi

Kimse bu kadarını düşünememişti! Sosyal medyayı sallayan görüntünün aslı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyada bir ilk! Gölge kabinenin detayları belli oldu

ABD'den Bakan: Ukrayna ülkesine silah desteği gelişmesini, son durumu duyurdu: Türkiye'de orada olacak

Emekli maaş ve ikramiyelerinde flaş gelişme

Merkez Bankası dolar gelişmesini son dakika olarak duyurdu: Dolar kuru 2,5 lira birden...

Binyamin Netanyahu'nun tek çaresi Başkan Erdoğan! Görüşebilmek için randevu istiyor

ABD'den Türkiye'nin yanında yer alan Avrupa ülkesine küstah tehdit: Onaylamazsanız silah vermeyiz
Medya Cüneyt Özdemir’in feleği şaşacak! Çok fena çok
Medya

Cüneyt Özdemir’in feleği şaşacak! Çok fena çok

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:52:00 -
Cüneyt Özdemir’in feleği şaşacak! Çok fena çok

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yükselen dalgayı iyi okuduklarına inanıp seçim totosunda tüm sermayelerini muhalefete yatıran gazetecilerden biri olan Cüneyt Özdemir’in “acıklı hikayesini” köşesine taşıdı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, yükselen dalgayı iyi okuduklarına inanıp seçim totosunda tüm sermayelerini muhalefete yatıran gazetecilerden biri olan Cüneyt Özdemir’in “acıklı hikayesini” köşesine taşıdı. “Seçim döneminde ‘Sana söz’ diyen Kılıçdaroğlu'na yanlayan Cüneyt, ‘Ama bir dahaki seçimlerde göreceksiniz’ diyerek bir daha yapmayacağına, ‘gerçeği’ söyleyeceğine yemin ediyordu” ifadelerini kullanan Altınok, yazısında şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu seçilirse genişleyeceklerini düşündükleri muhalif medya pazarı daralıyor.
Yükselen dalgayı iyi okuduklarına inanıp seçim totosunda tüm sermayelerini muhalefete yatıran gazeteciler panik halinde.
Kimisi dişine göre bulduğu bir dizi oyuncusuna yüklenerek iktidar çevrelerine "hakkaniyetli gazeteci" pozları kesiyor...
Cüneyt Özdemir de dün "Seçim gecesi 18.25'te benim önümdeki kâğıtta % 52.5 Erdoğan kazandı, % 47.5 Kılıçdaroğlu kaybetti vardı. Korktum söyleyemedim, linç yerim diye korktum" itirafında bulunduğu yayınıyla alay konusuydu.
Ama bence asıl sonrası dramatikti.
Zira seçim döneminde "Sana söz" diyen Kılıçdaroğlu'na yanlayan Cüneyt, "Ama bir dahaki seçimlerde göreceksiniz" diyerek bir daha yapmayacağına, "gerçeği" söyleyeceğine yemin ediyordu.
Ne dersiniz, inanalım mı?
Bence bu performansıyla bir krediyi daha hak ediyor.”

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23