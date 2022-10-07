Cüneyt Özdemir'in bu videosu olay oldu! "Ayılar açmasın diye yapılmış" dedi, sonrasında ise...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Cüneyt ile Devri Alem' adlı programı için Kanada'ya gitti. Kanada'da gezdiği sırada bir çöp kutusunu göstermek isteyen Cüneyt Özdemir, "Ayılar açamasın diye böyle yapılmış" dedi.

"Onun için ayılar açamıyormuş çöp kutusunu. Bak şöyle açmak gerekiyormuş, yoksa ayılar açıyormuş" diyen Özdemir, çöp kutusunu açmayı denedi ama açamadı.

Özdemir, ardından "Ben de açamadım ama" diyerek kahkaha atmaya başladı. Özdemir'in o anları sosyal medyada gündem oldu.