  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cüneyt Özdemir'in bu videosu olay oldu! "Ayılar açmasın diye yapılmış" dedi, sonrasında ise...
Gündem

Cüneyt Özdemir'in bu videosu olay oldu! "Ayılar açmasın diye yapılmış" dedi, sonrasında ise...

Kanada'ya giden gazeteci Cüneyt Özdemir, bir çöp kutusunu göstererek, "Ayılar açmasın diye böyle yapılıyormuş" dedikten sonra açmayı denedi. Açamayınca da kahkahayı bastı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 12:44:00 -
Cüneyt Özdemir'in bu videosu olay oldu! "Ayılar açmasın diye yapılmış" dedi, sonrasında ise...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Cüneyt ile Devri Alem' adlı programı için Kanada'ya gitti. Kanada'da gezdiği sırada bir çöp kutusunu göstermek isteyen Cüneyt Özdemir, "Ayılar açamasın diye böyle yapılmış" dedi.

"Onun için ayılar açamıyormuş çöp kutusunu. Bak şöyle açmak gerekiyormuş, yoksa ayılar açıyormuş" diyen Özdemir, çöp kutusunu açmayı denedi ama açamadı. 

Özdemir, ardından "Ben de açamadım ama" diyerek kahkaha atmaya başladı. Özdemir'in o anları sosyal medyada gündem oldu.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23