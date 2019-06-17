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Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’

Dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı oturumun moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya’ya son sorusu nedeniyle Cüneyt Özdemir’den tepki geldi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert tepki! ‘ Son soru bombaydı’

Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu tarihi buluşmasını yorumlayan Cüneyt Özdemir, moderatör İsmail Küçükkaya'yı son sorusu nedeniyle eleştirdi.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği tarihi buluşma önceki akşam gerçekleşti. İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu buluştu. Ancak çoğu kişiye göre programda birçok eksik vardı. Cüneyt Özdemir de, programdaki yanlışları sıralarken, Küçükkaya'nın ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusunu değerlendirdi.

Programın sonlarına doğru adayların eşlerini canlı yayında buluşturmaya çalışan İsmail Küçükkaya, istediğini yayın sonunda aldı. Ancak Küçükkaya'nın adaylara sorduğu ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusu ise kimilerinden tepki aldı. Peki Cüneyt Özdemir bu duruma ne dedi?

‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’

Programın ardından YouTube hesabından yayın yapan Cüneyt Özdemir, "İsmail Küçükkaya’nın sorduğu ‘Moderatörlüğümü nasıl buldunuz?’ sorusu bombaydı. Bu, tüm eleştirilerden ‘Nasıl kaçarım?’ sorusuydu herhalde." şeklinde konuştu.

‘Ayrı ayrı alsaydınız o zaman’

Açık oturumu yorumlamaya devam eden Özdemir, Küçükkaya'yı ve yayını organize edenlerle ilgili konuşarak şu sözlere yer verdi; "Karşılıklı konuşmalarını yasaklamak dahiyane fikirmiş. Ayrı ayrı alsaydınız o zaman madem karşılıklı konuşturmayacaktınız..."

‘Bedelini iki lider de ödüyor’

"Ne yazık ki ne konu ilerleyebiliyor, ne derinleşebiliyor. Sistematik bir tartışma yönetilemeyince okullarda ders olacak bir yönetememe ile karşı karşıyayız. Bedelini iki lider de ödüyor..."

‘Onlarda tartışmak isterdi’

"17 yıldır bir araya gelmeyen 2 partinin İstanbul adayları, gönül isterdi ki normal adaylar olsun. Programda onlar da birbirleriyle tartışmak isterdi ama böyle düşünülmemiş. Bırakın kararsız seçmenin karar vermesini, kararlı seçmenin görüşüne bile teğet geçecek bir program ortaya çıktı. Kimi projesini anlatamadı, kimi cevap veremedi." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:12
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Türkiye
  5. Moderatörlüğü
  6. YouTube
  7. İsmail Küçükkaya
  8. Cüneyt Özdemir

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