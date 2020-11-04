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Gündem Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken yorum! ‘Türkiye küçük ABD değil, ABD büyük Türkiye oldu’
Gündem

Cüneyt Özdemir’den dikkat çeken yorum! ‘Türkiye küçük ABD değil, ABD büyük Türkiye oldu’

ABD'de milyonlarca kişi sandık başına gidip seçim sonuçlarını beklerken gazeteci Cüneyt Özdemir’in yorumu sosyal medyada paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:32:00 -

ABD'de milyonlarca kişi yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti.

Koronavirüs salgınının gölgesinde yapılan seçimlerde 100 milyona yakın kişi posta yoluyla oy kullanırken, seçimlerde katılım rekoru kırılması bekleniyor.

Açıklanan son verilere göre, Joe Biden 238, Donald Trump ise 213 delegeyi garantilemiş durumda. Georgia ve Kuzey Carolina'da da ipi göğüslemeye yakın olan Trump seçimi kazanmaya rakibine göre bir adım daha yakın gözüküyor.

Türkiye’de de seçim sonuçları dikkatle takip ediliyor. ABD seçimlerine ilişkin binlerce yorum yağarken gazeteci Cüneyt Özdemir’in yorumu sosyal medyada paylaşıldı.

Cüneyt Özdemir, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyların halen sayıldığını ifade eden Özdemir 2019’daki sözlerini hatırlatarak, ‘demiştim ki, Türkiye’yi yıllardır korkuttular, küçük Amerika olacak, küçük Amerika olacak diye ama ABD büyük Türkiye olmadı başladı dedim’ ifadelerini kullandı.

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