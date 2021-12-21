Cüneyt Özdemir şokta: Bunu beklemiyordum, Erdoğan hepimizi ters köşeye yatırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'TL mevduatına kur farkı' başta olmak üzere açıkladığı yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirlerle dolar ciddi bir düşüş yaşadı.

Vatandaşlar dolar bozdurmak için sistemleri kilitlerken, YouTube'daki kanalından yayın yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, "Ben bunu beklemiyordum" dedi.

Özdemir, yayında, "Bu akşam çok şaşırdım. Erdoğan her seferinde şapkadan bir şey çıkarıyor. Ben bunu beklemiyordum. Hepimizi ters köşeye yatırdı." ifadelerini kullandı.

Kenan Taş da, Özdemir'e "Ben de beklemiyordum" yanıtını verdi.