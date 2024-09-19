Cüneyt Özdemir rakıcı Atatürkçülere verdi veriştirdi! "Sen geri zekalısın!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rakı fiyatlarını indirme vaatleri, Nevşin Mengü'nün rakının milli içki olduğunu söylemesi, Yılmaz Özdil'in rakı ile vatan sevgisini bir tutması gibi skandallar gündemdeyken, gazeteci Cüneyt Özdemir'in rakı edebiyatı yapıp Atatürkçülük taslayanlara yönelik ifadeleri büyük ses getirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara geldiklerinde rakının litre fiyatını 140 liraya indireceği vaadi tartışmalara neden oldu. Özel, sağlığa zararlı içkiyi özendirmekle eleştirildi.
Gazeteci Cüneyt Özdemir, rakı tartışmalarıyla ilgili kendi Youtube kanalında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir, "Sürekli rakı gösteren adamlar var, 'Ben Atatürkçüyüm.' Sen geri zekalısın. Gösterdiğin zaman laik olmuyorsun. Alkol sağlığa zararlıdır. Geldiğimiz yere bak. Korkmuyor bu AK Parti'den. Allah'tan da korkmuyor. Sağlığından kork zaten. Sana kim ne yapacak rakı çarpıyor seni." yorumunda bulundu.
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