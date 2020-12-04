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Medya Cüneyt Özdemir ile Yıldız Tilbe birbirine girdi
Medya

Cüneyt Özdemir ile Yıldız Tilbe birbirine girdi

Şarkıcı Yıldız Tilbe ile gazeteci Cüneyt Özdemir, koronavirüs aşısı nedeniyle sosyal medyada karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 15:22:00 - 2020-12-04 15:47:51
Cüneyt Özdemir ile Yıldız Tilbe birbirine girdi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısını olmayacağını açıklayan şarkıcı Yıldız Tilbe için "Çin malı giymeyi biliyorsun ama" ifadelerini kullanınca Tilbe'den cevap gecikmedi.

"Sevgili Yıldız Yilbe ve Bill Gates'e düşman düzen" başlığıyla ilgili videoyu paylaşan Cüneyt Özdemir'e Yıldız Tilbe, "Benimle konuşmayı çok istiyor görünümündesiniz. Hayır ve asla." dedi.

Özdemir bu sözlere "Aşı yapmayacağım korkma" notunu düştü.

Tilbe de bu cevaba "Sen bili götse yap oda sana yapsın her türlü aşıyı ve aşıcıyı, seversiniz, bineler" ifadelerini kullandı.

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