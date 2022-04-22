Cüneyt Özdemir ile ahlaksız Levent Gültekin birbirine girdi! Hakaretler havada uçuştu

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Cüneyt Özdemir ile Levent Gültekin Twitter'da birbirine girdi.

Özdemir: Halk TV'yi Abdullah Gül'ün adaylığı için kullanıyor

Levent Gültekin'in Abdullah Gül'ün adaylığı için Halk TV'yi kullandığını iddia eden Özdemir, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Halk TV'nin bir numaralı (ki çok izleniyor harbiden başarılı) programcısı Levent Gültekin, 'Abdullah Gül'ün adaylığını destekliyor musun?' soruma, 'çaktırmadan reklamını mı yapıyorsun?' imalarıma, 'Hayır' bile diyemiyor. Eveliyor, geveliyor. E hayırlı işler kardeşim. Allah kavuştursun." dedi.

Özdemir ardından takipçilerine, "Levent Gültekin Halk TV'de çaktırmadan Abdullah Gül reklamı mı yapıyor? Halk TV'yi kendince çaktırmadan Abdullah Gül adaylığı için mi kullanıyor?" diye sorarak anket başlattı.

'Çekinme sen de oy kullan'

Bununla da durmayan Özdemir, paylaşımına Levent Gültekin'i de etiketleyerek, "Çekinme sen de oy kullan." ifadesini kullandı.

Gültekin, Özdemir'e hakaretle cevap verdi:

Ahlaksızlığını böyle mi örteceksin Cüneyt? Sen hakikaten tam bir medya soytarısı olmuşsun. Tam kendine yakışanı yapıyorsun.

Özdemir, "Vay şimdi de hakaret ha! Yolun açık olsun Şampiyon..." cevabını verdi.

'Aleyna Tilki senden çok daha akıllı ve yenilikçi'

İkili arasındaki mesajlaşma şöyle devam etti:

Cüneyt Özdemir: Şu yazışmalar baktım da haklısın senin gibi uyduruk bir adamla bu kadar zaman kaybetmem benim hatam! Bir tek sen akıllı, âlem de bu kadar aptal değil. Umarım bu gece bunu bir kez daha o zeki kafana sokmuşsundur!

Levent Gültekin: Yahu niye laf dolandırıyorsun niye iftira attın niye Halk TV’ye kattın işin içine? İşin içine Halk TV’ye niçin karıştırdığını anlamayacak kadar aptal mı sanıyorsun buradaki insanları. CNN Türk tetikçiliğini mi yapıyorsun Halk TV’ye?

Cüneyt Özdemir: Ya sadece siyasetten değil medyadan da o kadar bihabersin ki ben 2003 yılından bu yana CNN Türk'te çalışmıyorum. Dışarıdan program yapıyorum... Kanal'D'den de 2015'de kovuldum!

Levent Gültekin: Cüneyt sırf iftiranı suçüstü yapmak için seni muhatap aldım yoksa senin muhatabın ben değilim, senin muhatabın Aleyna Tilki, ama yine de söyle bana niye iftira attın? Halk TV’ye niçin saldırdın? Kimden aldın bu talimatı onu söyle?

Cüneyt Özdemir: Çakallık yapıp Halk TV'yi sana ortak etme. Yahu herkesi gerçekten bu kadar aptal mı sanıyorsun? Biz geri zekâlı mıyız? Bu yayınları sen, Halk TV'de yapıyorsun. Aleyna Tilki'ye de kesinlikle senden daha çok saygı duyuyorum bunda haklısın bak... Senden çok daha akıllı ve yenilikçi.