Cüneyt Özdemir Hatay’da gördüklerine şaşırdı! Depremi siyasi ranta çeviren nankörlere gelsin
Deprem bölgesinde inanılmaz bir gayret ve çalışma var. Depremi siyasi ranta çeviren nankörler olsa da muhalif basın içerisinde gerçekleri görüp açıklayanlar da var. Cüneyt Özdemir de bunlardan birisi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin deprem bölgesinde yaptıklarını şaşkınlıkla dile getirdi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem illerinde konut yapımının üç koldan tüm hızıyla devam ettiğini belirterek "Hak sahibi 400 bin konut sahibi var. Tüm hedefimiz gelecek yıl ortasına kadar hepsini bitirip, teslim etmek. Şimdiye kadar 76 bin konutu dağıttık, 6.aya kadar 200 bine ulaşmış oluruz, bu yılın sonuna değin 40-50 bin daha çıkar" dedi.
Muhalif Cüneyt Özdemir'in bile dikkatini çekmiş olacak ki, "Hatay'da Dünyanın En büyük şantiyesini gördüm "diyor.
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