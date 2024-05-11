Cüneyt Özdemir Hatay’da gördüklerine şaşırdı! Depremi siyasi ranta çeviren nankörlere gelsin

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem illerinde konut yapımının üç koldan tüm hızıyla devam ettiğini belirterek "Hak sahibi 400 bin konut sahibi var. Tüm hedefimiz gelecek yıl ortasına kadar hepsini bitirip, teslim etmek. Şimdiye kadar 76 bin konutu dağıttık, 6.aya kadar 200 bine ulaşmış oluruz, bu yılın sonuna değin 40-50 bin daha çıkar" dedi.

Muhalif Cüneyt Özdemir'in bile dikkatini çekmiş olacak ki, "Hatay'da Dünyanın En büyük şantiyesini gördüm "diyor.