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Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:22:00 -

Son dönemde kendi Youtube kanalından röportajlar yaparak gündemde kalan gazeteci Cüneyt Özdemir, moda haline gelen ‘içki içip sosyal medyadan paylaşma’ akımına sert çıktı.

Yayınladığı videoda takipçilerine bir anısını anlatan Cüneyt Özdemir, son çıkışıyla gündemi uzun süre meşgul edeceğe benziyor.

Sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen yoruma sinirlenen Cüneyt Özdemir, sürekli rakı içip bunu sosyal medya aracılığıyla paylaşarak ‘Ben Atatürkçüyüm’ diyenlerin net bir şekilde gerizekalı olduğunu söyledi.

Özdemir, rakı içmenin sağlığa zararlı olduğunu belirterek, “Rakı içtiğini gösterip kendisinin Atatürkçü olduğunu savunanlar var. Bunlar gerizakalıdır. O fotoğrafı paylaştığın için sen gerizekalısın” dedi.

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