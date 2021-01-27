Cüneyt Özdemir dizi çekiyor

Spikerlik ve YouTuber'lık da yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi planladığını söyledi.

Mini dizinin yazar ve yapımcısı olacağını belirten Özdemir "Şimdi, ben görsel anlatıyı daha benimsiyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde bir dizi çekmeyi düşünüyorum. Yazar ve yapımcı olarak. Tabii daha politik, biraz daha Türkiye'nin yakın siyaset tarihiyle ilgili. Dijital mecra veya televizyon için de olabilir. Bir mini dizi, 6-8 bölümlük mini dizi. Ama Türkiye'de yaşanmış ve çok komplo teorisi kurulan bir iki olayla ilgili. Bu belgesel değil ama bayağı dizi çekmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.