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Gündem Cüneyt Özdemir DEM Partili vekile öyle sözler söyledi ki... "Siyasetin yüz karası"
Gündem

Cüneyt Özdemir DEM Partili vekile öyle sözler söyledi ki... "Siyasetin yüz karası"

Yeniakit Publisher
2024-07-20 11:22:00 -

Gazeteci Cüneyt Özdemir, TBMM’de başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin görüşmelerinde, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'ın üzerine yürüyen DEM Partili Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya çok sert tepki gösterdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, TBMM'de başıboş sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin görüşülmesi sırasında yaşanan olaylara dair sert eleştirilerde bulundu. Özdemir, Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'ın üzerine yürüyen DEM Partili Mersin Milletvekili Perihan Koca'ya tepki gösterdi.

Özdemir, Perihan Koca'ya "siyasetin yüz karasıdır" diyerek, "10 yaşında köpekler kovalarken araba kazasında kızını kaybetmiş bir anneye 'şov yapma' diye çemkiren bu kadın Türkiye’de siyasetin son yıllardaki en büyük yüz karasıdır. Dem Partisi bu vicdansızlığa ne diyecek merak ediyorum!" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir'in bu çıkışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından destek gördü. Özdemir, bu olayın siyasi nezaketsizlik ve vicdansızlık örneği olarak kayıtlara geçmesi gerektiğini belirtti.

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