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Medya Cüneyt Özdemir CHP’yi yerin dibine soktu! “Muhalifler oturup ağlayabilir!”
Medya

Cüneyt Özdemir CHP’yi yerin dibine soktu! “Muhalifler oturup ağlayabilir!”

Yeniakit Publisher
2024-07-12 00:54:00 - 2024-07-12 00:55:00

Gazeteci Cüneyt Özdemir, CHP'nin seçimlerdeki rakamsal ve moral üstünlüğünü kaybetmeye başladığını ve partinin eski CHP'ye doğru gerilediğini belirtti.

Özdemir, AK Parti'nin yükseliş trendine girdiğini ifade ederek, muhaliflerin bu durumu kabul edip ağlayabileceklerini söyledi. Özdemir'in bu açıklamaları, CHP'nin son dönemde yaşadığı iç çekişmeler ve seçim vaatlerinin yerine getirilmeyişi nedeniyle tartışmalara neden oluyor. AK Parti'nin yükselişi ise muhalefet için zor bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.

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