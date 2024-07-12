Cüneyt Özdemir CHP’yi yerin dibine soktu! “Muhalifler oturup ağlayabilir!”

Özdemir, AK Parti'nin yükseliş trendine girdiğini ifade ederek, muhaliflerin bu durumu kabul edip ağlayabileceklerini söyledi. Özdemir'in bu açıklamaları, CHP'nin son dönemde yaşadığı iç çekişmeler ve seçim vaatlerinin yerine getirilmeyişi nedeniyle tartışmalara neden oluyor. AK Parti'nin yükselişi ise muhalefet için zor bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.