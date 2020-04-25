  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cüneyt Özdemir Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisi hakkında çeşitli ithamlarda bulunan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu yerden yere vurdu.

2020-04-25 15:56:00 - 2020-04-25 16:15:48

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'lilerce taciz edilmesi ile ilgili konuşurken kendisi hakkında haber yapan gazetecilerin trol olduğunu söyledi.

Büyük bir saygısızlığa imza atan Kaftancıoğlu sık sık trol lafını kullandı. Ayrıca yurt dışında bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir’in de trol olduğu vurgusunu yaptı. ABD’de bulunan Cüneyt Özdemir Youtube hesabı üzerinden Kaftancıoğlu’na sert cevap verdi.

İnsanların koronavirüsle mücadele ettiği şu günlerde CHP'nin amacının farklı olduğunu dile getiren Özdemir, "Bir de AK Partililere 'kibirli' diyorsunuz, iktidar sizde olsa şimdi Silivri'deydim" sözleriyle dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı