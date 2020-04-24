Cüneyt Özdemir, Canan Kaftancıoğlu’na meydan okudu! “Bu zırvaları bir de benim yüzüme söyleyin”

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" diye meydan okudu. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkiyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!" dedi ve bu sözleri ile büyük tepki çekti. Kaftancıoğlu'na tepki gösteren isimlerden biri de Cüneyt Özdemir oldu.

Özdemir bunun ardından Kaftancıoğlu'nun adını vermeden bazı kanallarda kendisi hakkında çeşitli iftiralarda bulunduğunu belirtti ve Kaftancıoğlu'na 'hodri meydan' diyerek şöyle seslendi:

Sayın Canan Kaftancıoğlu buyrun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı... Ben Tek! 30 yıllık gazeteci geçmişimleyim, o kadar..

Cüneyt Özdemir şunları söyledi:

Korona günlerinde işi gücü bırakıp kafayı @fahrettinaltun 'a takan İstanbul il Başkanı Sayın @Canan_Kaftanci 'yı eleştirmiştim. Anlaşılan çok ağırına gitmiş. Kendisine yandaş kanallara çıkıp (adımı vermeye cesaret edemese de) hakkımda atıp tutuyor. Bir sürü zırva, iftira...



Sayın @Canan_Kaftanci buyrun bu akşam 20.00'de canlı yayına beklerim. Bir de benim yüzüme karşı söyleyin bu zırvalarınızı... Bakın sizin arkanızda bir dediğinizi iki etmeyen CHP il örgütü var. Bir dediğinizi iki etmiyorlar. Ben Tek! 30 yıllık gazeteci geçmişimleyim, o kadar..