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Spor Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Lazio 20 yıl sonra gruptan çıktı
Spor

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Lazio 20 yıl sonra gruptan çıktı

Lazio Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Club Brugge ile 2-2 berabere kalarak yıllar sonra son 16 arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:20:00 -
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Lazio 20 yıl sonra gruptan çıktı

Şampiyonlar Ligi F Grubu son hafta maçında Lazio evinde Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan, Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele 2-2 sona erdi ve Lazio son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Lazio 12. dakikada Correa ve 27. dakikada penaltıdan Immobile'in attığı gollerle 2 kez öne geçerken, Club Brugge'e beraberliği getiren sayıları 15. dakikada Vormer ile 76. dakikada Vanaken kaydetti.

Club Brugge'de Sobol, 39. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve Belçika temsilcisi uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen beraberliği koparmayı başardı ancak üst turu getirecek üstünlük sayısını bulamadı.

1999/2000 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grubunu namağlup tamamlayan ve gruptan çıkan Lazio 10 puanla, 13 puanlı Dortmund'un arkasından 2. sırada tamamlarken, Club Brugge ise 8 puanla 3. olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

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