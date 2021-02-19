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Spor Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta beraberlik
Spor

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta beraberlik

Cüneyt Çakır'ın yönettiği UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica ile Arsenal 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 02:00:00 -
Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta beraberlik

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Benfica ile Arsenal karşılaştı.

İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Benfica, 55. dakikada Pizzi'nin penaltı golüyle öne geçti.

Arsenal'den Bukayoko Saka'nın 57'de kaydettiği gol, skoru ilan etti.

Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat'ta oynanacak.

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