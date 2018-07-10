Cüneyt Çakır'a tarihi görev! FIFA açıkladı

FIFA'dan yapılan açıklamada 11 Temmuz saat 21:00'da başlayacak Hırvatistan - İngiltere yarı final maçını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği belirtildi. Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4. hakemi Hollandalı Björn Kuipers olacak.

Fransa ile Belçika arasında yarın oynanacak yarı final maçında ise Uruguaylı hakem Andres Cunha düdük çalacak.

ÇAKIR'IN 2. YARI FİNALİ

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, kariyerinde 2. kez Dünya Kupası'nda yarı final karşılaşmasında görev yapacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 11 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı final maçını yönetecek Çakır, bu organizasyonda Fas-İran ve Nijerya-Arjantin müsabakalarında düdük çalmıştı.

Üst üste ikinci kez FIFA Dünya Kupası'nda görev alan Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır maçında da dördüncü hakem olmuştu.

Çakır, Brezilya'da düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda, Hollanda ile Arjantin arasındaki yarı final maçı da dahil olmak üzere 3 müsabaka yönetmişti.

Hırvatistan-İngiltere maçı ile 6'ncı Dünya Kupası maçına çıkacak Cüneyt Çakır, toplamda 164'üncü uluslararası karşılaşmasını yönetecek.