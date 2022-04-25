Cüneyt Çakır neye uğradığını şaşırdı! Böylesi ilk kez oluyor

Antalyaspor-Kayserispor maçıyla sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı tribünler ve iki takım futbolcuları alkışladı. Cüneyt Çakır bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve tribünlere karşılık verdi

Daha önce görevden alınan, MHK'nın değişmesiyle tekrar maça atanan Cüneyt Çakır'a büyük jest geldi.

Antalyaspor'un Kayserispor ile karşılaştığı maçta tribünler ve iki takım futbolcuları sahalara geri dönen Cüneyt Çakır'ı alkışlarla destek verdi.

Buna kayıtsız kalmayan Cüneyt Çakır da kendisine verilen bu desteğe alkışlarla karşılık verdi.

2022 Dünya Kupası'nda görev yapması beklenen ancak liste dışı bırakıldığı için bu durum zora giren Cüneyt Çakır'a, Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından göreve gelen Sabri Çelik yönetimince uzun süre sonra maç verildi. Uluslarararası düzeydeki tecrübeli hakem, Süper Lig'in 34'üncü haftasındaki Antalyaspor - Kayserispor müsabakasında görevlendirildi.

Cüneyt Çakır ve yardımcılarının sahaya çıktığı esnada tribünlerde alkış sesleri yükseldi. Cüneyt Çakır, tribünlerden yükselen alkış seslerine alkışla yanıt verdi. İki takım futbolcuları ve teknik heyetler de Cüneyt Çakır'ın yanına gelerek tecrübeli hakeme sarıldı.