Cüneyt Çakır hakkındaki FETÖ soruşturmasında karar çıktı

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu avukatı aracılığıyla savcılığa başvurarak, Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, TFF PFDK eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor- Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Torku Konyaspor maçını yöneten Süleyman Abay, Trabzonspor-Gaziantepspor maçını yöneten Çağatay Şahan ve bu maçlarda görev alan hakem heyetlerinden toplamda 20 isim hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Takipsizlik kararı

20 isim hakkında yürütülen FETÖ soruşturması tamamlandı. Savcılık, isimler hakkında yaptığı çalışmalar doğrultusunda delil elde edemediğinden haklarında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelen suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin “Darbeye teşebbüs, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" amacıyla kurulmuş olan “Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmak”, “tehdit”, “şantaj” ve “toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Savcılık, dosya kapsamında emniyete gerekli incelemeleri yaptırdı. Emniyetin çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

Bunun üzerine savcılık delil bulanamadığı için takipsizlik kararı verdi.