0553 313 94 23

Cüneyt Çakır, Avrupa'da düdük çalacak

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:16
Cüneyt Çakır, Avrupa'da düdük çalacak

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 6 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.

Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 2-1 Roma'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 42. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:16
  1. Cüneyt Çakır
  2. Futbol
  3. Porto
  4. Roma
  5. Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mesut Üner: “Mevcut Belediye Çatalca’yı yönetemedi ama biz kalkındıracağız”
    1. Mesut Üner: “Mevcut Belediye..
    2. Pendik’te binanın çatı katı alev alev..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. Fikret Yeni vizyon projelerini açıkladı
    5. Karbonmonoksit gazından zehirlenen..
    6. Piyasalarda gün ortası
    7. İstanbul'da hareketli anlar! 300 bin..
    8. Kesin aday listesi - ELAZIĞ
    9. Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro..
    10. Çorum'da kesin aday listesi açıklandı
    11. Yaşlı adamın parası yola saçıldı,..
    12. Van’da yarın okullar tatil mi?
    13. Gece kartalları, Malkara sokaklarında..
    14. Amasya'da kesin aday listesi açıklandı
    15. MHP’li Başkan adayı Bıyık başkan gibi..
    16. Başkan Ayaz, “Başikele’de algı..
    17. Tekirdağ’da otomobil tarlaya girdi: 2..
    18. Trabzon İran’daki ’Nevruz Bayramı’nı..
    19. Su altı hokeyinde Federasyon Kupası..
    20. ATO Başkanı Baran:Türkiye dünyanın..
    21. Beyoğlu’nda 300 bin dolarlık gasp
    22. CHP'li belediyede büyük skandal! Kaset..
    23. Osmaneli’nde SKM açılışı
    24. Sarıgöl’de işaret dili öğrenen sağlık..
    25. Gugulumdakiler sahneye sığmıyor
    26. 2019 yılı Şubat ayı ihracat rakamları..
    27. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    28. Kars’ta ‘gece bekçileri’ göreve başladı
    29. Tanzim satış noktalarında pirinç..
    30. Vali Dağlı; “Zararlı maddelere..
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İki büyükşehir el değiştiriyor

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın