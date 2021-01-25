Cüneyt Arkın'dan şamarı yiyen Nevşin Mengü kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Rusya'da muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için Moskova'da düzenlenen protestolarla ilgili CHP yandaşı Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Mesajına ise, “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” diye yazdı.

Polislere yumruklar atan Rus göstericilerin olduğu söz konusu paylaşıma, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" cevabını veren oyuncu Cüneyt Arkın, Mengü'yü madara etti.

Nevşin kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Cüneyt Arkın’ın verdiği cevap sonrası söyleyecek söz bulamayan Nevşin Mengü, “Cüneyt Arkın bir espri yaptı aslında. Kızmam ben ona” diyerek kuyruğu dik tutmaya çalıştı.