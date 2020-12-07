Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman itirafı

Türkiye'nin her daim ve en sevilen isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, verdiği röportajda hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Arkın'ın dikkat çeken açıklamaları olay oldu.

'Kuruluş Osman' dizisinde 'Aksakallılar Heyeti'nin reisi rolüyle ekranlara dönen Cüneyt Arkın çocukluğundan, doktorluk günlerine ve sinemaya nasıl başladığına dair pek çok konuyu sevenleriyle paylaştı…

Şaşkınlık verici ititrafı

'Kuruluş Osman' dizisinde 'Aksakallılar Heyeti'nin reisi rolüyle ekranlara dönen Cüneyt Arkın uzun yıllar sonra gittiği setleri nasıl bulmuş? "Şaşırtıcı!" diye yanıtlıyor: "Sette yüzlerce kişi var.

Herkes görevini çok severek yapıyor. Atlar at değil; efsane! Hepsi küheylan! Dekorlar müthiş." Sonra bir iç çekiyor ve devam ediyor: "Biz çölde çalışırken içecek suyumuz olmazdı. Atlar araba atıydı. 'Benim atım geldi mi?' diyordum, arabadan söküp getiriyorlardı! Son dönemde film çekmek bir yüktü. Burada sette beş, altı kamera var. Türk sineması bir sermaye birikimi yapamadı ama diziler sanayileşti…"

"Türk halkına karşı dürüst olacaksın"

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın,Hürriyet'in haberine göre sözlerini şöyle sürdürdü:

Çok saftım artiz olunca değiştim. Bostan bekçiliği de yaptım amelelik de."Türk halkına karşı dürüst olacaksın.

Yürekten ve samimi olacaksın. Seveceksin onu, ona dokunacaksın… Ben Türk halkını çok sevdim. O da beni çok sevdi… Sonra ben halkın içinden, doktorluk yaparak geldim bu mesleğe. Türk halkı çok vefalı bir halk. Gözleriyle değil, yüreğiyle bakar. Müthiş bir sağduyusu vardır. Bugüne kadar hiç yalan söylemedim, hile yapmadım. Dosdoğru, neysem onu yaptım…"