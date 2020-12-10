Cüneyt Arkın’dan dikkat çeken sözler: Türk halkına karşı dürüst olacaksın!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türkiye'nin her daim ve en sevilen isimlerinden bir olan Cüneyt Arkın, verdiği röportajda hayatı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Usta oyuncunun dikkat çeken açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Aksakallılar Heyeti'nin reis rolüyle ekranlara dönen Cüneyt Arkın çocukluğundan, doktorluk günlerine ve sinemaya nasıl başladığına dair pek çok konuyu sevenleryle paylaştı.

'Türk halkına hiç oynamadım'

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, "Türk halkına karşı dürüst olacaksın.Yürekten ve samimi olacaksın. Seveceksin onu, ona dokunacaksın… Ben Türk halkını çok sevdim. O da ben çok sevdi… Sonra ben halkın çnden, doktorluk yaparak geldim bu mesleğe. Türk halkı çok vefalı br halk. Gözleriyle değil, yüreğiyle bakar. Müthiş br sağduyusu vardır. Bugüne kadar hiç yalan söylemedim, hile yapmadım. Dosdoğru, neysem onu yaptım…"