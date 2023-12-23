O cümleleri bir yerden hatırlıyoruz! “Siyanürcü, kılıçcı, fişçi, kim vurduya götürücü” teğmenler!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Siyanürcü, kılıçcı, fişçi, kim vurduya götürücü” teğmenler!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Tuzla Piyade Okulu üzerinden yürütülen tartışmalara değindi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Şu Tuzla Piyade Okulu’ndaki teğmen olayına girmek istemesem de.
Özellikle Kemalist tarafı, dayakçı tarafı, sürekli kendilerini gündeme taşıyıp, bu konuya eğilmemiz için tahrik ediyorlar.
Bir halt yemişsiniz..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Disiplinin en katı şekilde uygulanması gereken askeriye içinde, disiplinsizliğin kralına imza atmışsınız..
Kendi arkadaşlarınıza zorbalık sergilemişsiniz..
Suçüstü olmuşsunuz..
“Yanlış yaptık. Kamuoyundan ve arkadaşlarımızdan özür dileriz. Askeriye içinde böyle bir disiplinsizliğe de kimse onay veremez, bu sebeple istifa ediyoruz” demeleri gerekirken..
Sürekli atağa geçip, suçlarını örtbas etmeye çalışıyorlar..
Heyy.. Kemalist geçinen ve teğmen arkadaşlarını darp eden teğmenler..
“Kılıç” muhabbeti sizin değil mi?
Kimi “kılıçtan geçiriyorsunuz” siz?
“Siyanür” muhabbeti sizin değil mi?
Siz “siyanür”ü kimden öğrendiniz, FETÖ’cü abilerinizden mi?
Fişlemenin usulünü kimden öğrendiniz?
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