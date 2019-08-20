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Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek

Kayyım atanan Diyarbakır Belediyesi’nde HDP’nin işe aldığı terörle bağlantılı 29 kişinin işine son verilirken Kemalist paçavra Cumhuriyet bu durumu “işçi kıyımı” olarak değerlendirdi.

20 Ağustos 2019 Salı 02:19
Cumhuriyet'ten PKK'ya skandal destek

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye, terörle mücadelesini her alanda sürdürürken siyaset ve medya dünyasındaki sol kesimin PKK aşkı ise dinmek bilmiyor. PKK’nın siyasi kolu HDP’li 3 büyükşehir belediye başkanına yönelik görevden almalara yönelik en sert tepkiyi veren parti CHP olurken, medyada da Sözcü ve Cumhuriyet PKK/HDP’nin yanında tavır aldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanması sonrası, HDP’nin 31 Mart sonrası Kandil kontenjanından işe aldığı 29 kişi işten yeniden çıkarıldı. Kemalist paçavra Cumhuriyet, HDP’nin 31 Mart seçimleri sonrası Kandil kontenjanından işe aldığı isimlerin işten çıkarılmasını hazmedemeyerek “Kayyımın ilk icraatı işçi kıyımı oldu” manşetini attı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin twitter hesabındaki paylaşımda “31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılmış olan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırılmış, bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alınmıştır” denilirken, Cumhuriyet’in haberinde bu isimlerin terörle bağlantısına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Haberde HDP’li belediyelerin daha önce işten çıkardığı şehit yakınlarına ise değinilmedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 02:19
  1. Diyarbakır
  2. Cumhuriyet gazetesi
  3. pkk

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