Cumhuriyet'ten görülmemiş çarpıtma! Diyanet algılara inat yaralara merhem oluyor

HABER MERKEZİ

Müslümanların mukaddes değerlerine hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Cumhuriyet gazetesi, eskisi gibi işlevsiz kalmasını hayal ettiği Diyanet’e yönelik itibarsızlaştırma operasyonlarına devam ediyor. Daha önce lüks ve israf yalanıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nı hedefe oturtan gazete, dün ‘Üniversiteye Yok Diyanet’e Var” başlıklı manşetiyle, bugün eğitime ve öğretime başlayan Kur’an kursları üzerinden çok kirli bir manipülasyona imza attı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle KYK yurtlarının depremzedelere tahsis edilerek, YÖK’e bağlı üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi üzerinden Diyanet’i hedef alan malum gazete, depremin ardından Başkanlığa bağlı yüksek eğitim veren Dini İhtisas Merkezleri ile Diyanet Akademi Merkezlerinde eğitimin süresiz olarak ertelendiği ve buradaki yatak kapasitelerinin depremzedelere tahsis edildiği gerçeğini gizledi.

Sadece hafızlık kursları yatılı

Konuyla ilgili gazetemize bilgi veren Diyanet yetkilileri, kuruma bağlı Akademi Merkezleri ile Kur’an kurslarında hâlihazırda 1900 depremzedenin konakladığını söyledi. Türkiye genelinde yatılı ve gündüzlü Kur’an kurslarının, geçmiş yıllarda da Milli Eğitim Bakanlığı ile eş zamanlı olarak eğitim ve öğretime başladığını hatırlatan yetkililer, şunları kaydettiler:

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“Deprem bölgesi dışında kalan illerdeki 4-6 yaş Kur’an Kursları ile cami bünyelerinde faaliyet gösteren Kuran kurslarında bugün eğitim ve öğretime başlanacak. Deprem bölgesinde hafızlık kursunda okuyan öğrenciler talep ederlerse diğer illere nakil talep ederek, eğitimine devam edebilecek. Sadece hafızlık kursları yatılı olacak.”

Skandal çarpıtma, laikçi yobazların sözcüsü konumundaki Cumhuriyet gazetesinin karanlık yayın anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.

Akademiler kapılarını açtı

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, depremin ardından 8 Şubat’ta Başkanlığa bağlı camiler ile Gençlik Merkezleri ve Diyanet Akademi Merkezleri’nde depremzedelerin misafir edileceğini duyurmuştu.

Toplamda 2 bin 521 yatak kapasitesi olan Diyanet Akademi merkezleri ve Kur’an kursları duyurunun ardından depremzedeleri misafir etmeye başladı. Deprem bölgesine de giden Erbaş, Ankara Rıfat Börekçi Dini İhtisas Merkezi’nde misafir olan depremzedeleri ziyaret ederek yakından ilgilenmişti.