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Gündem Cumhuriyet'ten 'Başbağlar' kepazeliği
Gündem

Cumhuriyet'ten 'Başbağlar' kepazeliği

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın 1993 yılında 33 vatandaşımızı katlettiği Başbağlar Katliamı karşısında Cumhuriyet gazetesi'nin takındığı çirkin tavır tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 13:14:00 - 2021-07-06 13:47:28

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 33 kişi katledildi. Aradan geçen 28 yıla rağmen hayatını kaybedenlerin acısı hiç dinmedi.

Türkiye'ye karşı yürütülen algı operasyonlarının merkezi konumunda bulunan Cumhuriyet gazetesi isimli paçavranın Başbağlar Katliamı karşısında tutunduğu tavır tepki çekti.
Katliamın dünkü yıldönümünde tek bir kelime yazmayan paçavra büyük tepki çekmişti. Geri adım atan Cumhuriyet, bugün Başbağlar Katliamı'na yer verdi fakat bu bile kepaziliğin geldiği boyutu gözler önüne serdi. Cumhuriyet paçavrası, tepkilerin ardından "zoraki" verdiği haberi çok ama çok küçük bir kutuda geçirdi.

Söz konusu çirkinlik; Akit TV’de Murat Alan’ın sunduğu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun gündemi yorumladığı Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

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