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Gündem Cumhuriyet'te sular durulmuyor! Dün kovulmuştu, bugün açıklama geldi: İstifa ettim
Gündem

Cumhuriyet'te sular durulmuyor! Dün kovulmuştu, bugün açıklama geldi: İstifa ettim

Dün Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu tarafından görevden alınan Cumhuriyete Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, "Görevimden istifa ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 15:33:00 -
Cumhuriyet'te sular durulmuyor! Dün kovulmuştu, bugün açıklama geldi: İstifa ettim

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu tarafından görevinden alındı. Cumhuriyet gazetesinde Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, Spor Müdürü Sami Gürel, Düzeltme Servisi Şefi Rüya Özkalkan, Cumhuriyet Pazar Sorumlusu Hilal Köse, muhabirler, Tuğba Özer, Ece Piroğlu, Vedat Arık ve Arşivci Mahmut Gündüz'ün işten kovulmasından sonra Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın da işine son verildi.

Yaşanan kargaşanın ardıdnan Aykut Küçükkaya'dan açıklama geldi. Küçükkaya, "Görevimden istifa ediyorum" dedi.

Küçükkaya'nın açıklaması şu şekilde:

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