Cumhuriyet’te deprem üstüne deprem: Gazeteyi yönetemiyorlar ama Türkiye’yi yönetmeye kalkıyorlar!
Cumhuriyet’te bir türlü sular durulmuyor. ‘Küçük’ bir gazeteyi yönetemeyen CHP zihniyeti, 83 milyonluk Türkiye’yi yönetmeye kalkıyor. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ile yolların ayrılmasının ardından her gün kavga gürültü Cumhuriyet’te bugün de yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Zafer Arapkirli, Cumhuriyet’teki yazılarına ara verdiğini duyurdu.
Hemen hemen bir kavganın patlak verdiği Cumhuriyet gazetesinden, gazeteci Zafer Arapkirli de koptu. Yaşananlara dayanamayan Arapkirli, sosyal medya hesabından gazetedeki yazılarına ara verdiğini açıkladı.
“Son bir adım atınız!”
"Bu Cumhuriyet Bizim-Cumhuriyet Gazetesi'ne buruk veda..." notuyla bir açıklama yapan Arapkirli, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'a uzun uzun kurduğu cümlelerle çağrıda bulundu. “Vakit daha fazla geç olmadan, lütfen bu çizgi ve tavrınızı gözden geçirerek, Cumhuriyet'in kurumsal ilkelerine yeni fabrika ayarlarına dönebilmesi için son bir adım atınız.” diyen Arapkirli, şunları söyledi:
“Bu gazeteyi 'bu gazete' yapan emekçilerin topluca geri dönüşünü sağlamak amacı ile 'editoryal kesimin editoryal bağımsızlığına saygı gösterecek' bir vole yapınız”