Cumhuriyet’te deprem üstüne deprem: Gazeteyi yönetemiyorlar ama Türkiye’yi yönetmeye kalkıyorlar!

Hemen hemen bir kavganın patlak verdiği Cumhuriyet gazetesinden, gazeteci Zafer Arapkirli de koptu. Yaşananlara dayanamayan Arapkirli, sosyal medya hesabından gazetedeki yazılarına ara verdiğini açıkladı.

“Son bir adım atınız!”

"Bu Cumhuriyet Bizim-Cumhuriyet Gazetesi'ne buruk veda..." notuyla bir açıklama yapan Arapkirli, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun'a uzun uzun kurduğu cümlelerle çağrıda bulundu. “Vakit daha fazla geç olmadan, lütfen bu çizgi ve tavrınızı gözden geçirerek, Cumhuriyet'in kurumsal ilkelerine yeni fabrika ayarlarına dönebilmesi için son bir adım atınız.” diyen Arapkirli, şunları söyledi:

“Bu gazeteyi 'bu gazete' yapan emekçilerin topluca geri dönüşünü sağlamak amacı ile 'editoryal kesimin editoryal bağımsızlığına saygı gösterecek' bir vole yapınız”



