Cumhuriyet’in yalanını Ticaret Bakanı Ömer Bolat ifşa etti! Instagrama erişim yasağı ticarete değil aksine yasadışı vergisiz faaliyete engel...

Cumhuriyet haberinde, "İktidarın erişime kapattığı sosyal medya platformu Instagram'ın Türkiye ekonomisine maliyeti katlanıyor. İPA Başkanı Buğra Gökçe, 'Günlük maliyet 1.9 milyar TL. Yasak devam ederse tasarruf paketini aşar.' dedi" ifadelerini kullandı. Yalan haber konusunda rekorunu tazeleyen Cumhuriyet'in iddiası, CHP'ye yakın medyada da kullanıldı.

Bakan Bolat: İddia gerçek dışı!

Bakan Bolat bugün yaptığı açıklamada söz konusu iddianın gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Instagram gibi sosyal medya platformlarının, işletmelerin ve bireylerin mal ve hizmetlerinin tanıtımına olanak sağladığını vurgulayan Bolat, "Mal veya hizmetin teminine yönelik sözleşme Instagram üzerinden yapılmıyor. Alım satım işlemi telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar üzerine doğrudan iletişim araçlarıyla gerçekleştirilen satışlar, elektronik ticaret olarak nitelendirilmiyor ve ilgili Kanun kapsamında yer almıyor." diye konuştu.

"Ticarete değil yasa dışı vergisiz faaliyete engel"

Instagram üzerinden yapılan ve genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen satışların, vergi gelirlerinin azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat sözlerine şöyle devam etti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu satıcılar, yasal yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler karşısında haksız rekabet oluşturarak avantaj sağlıyor. Bu satıcılara ulaşılması mümkün olmadığından, satış sırasında veya sonrasında ortaya çıkan problemlerde tüketici mağduriyetleri yaşanabiliyor."