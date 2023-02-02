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Medya Cumhuriyetin yalanı yatsıyı bile bulmadı!
Medya

Cumhuriyetin yalanı yatsıyı bile bulmadı!

Cumhuriyet'in AYM Başkanı seçimleriyle ilgili algı dolu haberi elinde patladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 14:33:00 -

Cumhuriyet, AK Parti'nin İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçtireceğini iddia etti. Bugün yapılan seçimlerde Zühtü Arslan tekrar başkan oldu. Cumhuriyet'in algı operasyonu Arslan'ın tekrar seçilmesiyle elinde patladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Cumhuriyet'in rezil haberi de masaya yatırıldı.

Konuya dair Murat Alan, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar, derler ya, yatsı bile olmadan yalancının mumu sabahında patladı" dedi.

Karahasanoğlu ise, "Algı operasyonuna rağmen prosedür normal seyrinde devam ediyor." diye konuştu.

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