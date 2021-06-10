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Gündem Cumhuriyet'in öyle başlığına Selçuk Bayraktar'dan böyle cevap
Gündem

Cumhuriyet'in öyle başlığına Selçuk Bayraktar'dan böyle cevap

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ülkeye tek bir faydası bulunmayan, her yapılan projeyi eleştiren, ülkenin geri kalması için elinden geleni yapan Cumhuriyet' gazetesinin kinayeli başlığına ders niteliğinde sözlerle cevap verdi. "Cumhurbaşkanı Yardımcısı uçtu" başlıklı haberi eleştiren Bayraktar, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 13:26:00 - 2021-06-10 13:52:25
Cumhuriyet'in öyle başlığına Selçuk Bayraktar'dan böyle cevap

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan bir haberin başlığını eleştirdi. "Cumhurbaşkanı Yardımcısı uçtu" başlıklı haberi paylaşan Bayraktar, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da kurulan Verimlilik Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Fuat Oktay burada yaptığı konuşmasında, artık yapay zeka, otonom araçlar, robotik üretim sistemleri, artırılmış gerçeklik ve nesnelerin interneti gibi çığır açan yeni ve yenilikçi teknolojilerin insanın hayatının birer gerçeği haline geldiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu"

Cumhuriyet gazetesinin internet servisi ise bu haberi "Cumhurbaşkanı Yardımcısı uçtu!" başlığı ile servis etti. Atılan bu başlık sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Selçuk Bayraktar'dan yanıt

Cumhuriyet'in bu başlığına bir tepki de BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar, "Yöneticilerimizin teknolojide iddialı hedeflere sahip çıkmasıyla dalga geçerek bu ülkeye iyilik yapmış olmazsınız. Sadece bu işlere el atacak gençlerin özgüvenini kırmış olursunuz" dedi.

Selçuk Bayraktar, sözlerinin devamında "Bugün kullanılan teknolojilerin hepsi, geçmişte birileri için hayal gibi görülen çabalarla gelişti." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Tr.

Usta damat-mamat ben bu adama çok saygı duyuyorum.Allah yardımcisı olsun.
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Firinci

Onlarin hayal edemedikleri
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