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Medya Cumhuriyet'in malum yazarı mide bulandırdı: Yallah Hollanda'ya dedirten iğrenç hayaller!
Medya

Cumhuriyet'in malum yazarı mide bulandırdı: Yallah Hollanda'ya dedirten iğrenç hayaller!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshi malum çevreleri fena halde rahatsız ederken Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt'ten de mide bulandıran bir yazı daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 21:56:00 - 2021-03-20 21:58:08
Cumhuriyet'in malum yazarı mide bulandırdı: Yallah Hollanda'ya dedirten iğrenç hayaller!

 Yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta köşesinden, genç kızlara 'baba evini terk ederek sokağa çıkma çağrısı' yapan paçavranın ahlaksız yazarı, bugün de eşcinsel sapkınların propogandasını yaptı.

İşte hayalindeki ülke

Hayal ettiği ülkenin profilini çizen ahlaksız yazar, hangi zihnin ürünü olduğunu yeniden gözler önüne serdi. Yazısının başlığında 'Tek parti, tek akıl, tek uçurum' ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Söğüt, hayalindekileri şöyle kaleme aldı:

"Öyle bir ülke düşle ki: Erkekler erkeklerle, öldürsen sevişmesinler. Kadınlar asla lezbiyen olmasınlar. Gay bulunmasın ülkede, transseksüel görünmesin ortada, biseksüellik bilinmesin. Düz heteroseksüel olsun herkes, dümdüz, aklı gitmesin kimsenin başka bir şeye."

'Sunni Müslüman heteroseksüel'

Sapkın zihnini kağıt parçasına kusan Söğüt, yazısına şu çirkin ifadelerle devam etti:

"Ama öyle sade heteroseksüel değil. Müslüman heteroseksüel olsun. Sünni Müslüman heteroseksüel olsun. Türk Sünni Müslüman heteroseksüel olsun. Kadınsa tam kadın, erkekse tam erkek, inançlıysa tam Müslüman, akıllıysa tam Türk olsun herkes."

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