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Gündem Cumhuriyet’in, Karar’ın.. Paludan’dan farkı ne?
Gündem

Cumhuriyet’in, Karar’ın.. Paludan’dan farkı ne?

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Cumhuriyet’in, Karar’ın.. Paludan’dan farkı ne?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-01-24 11:42:00 -
Cumhuriyet’in, Karar’ın.. Paludan’dan farkı ne?

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin arka bahçesi Cumhuriyet ve Gelecek Partisi'nin gayri resmi gazetesi Karar'da çıkan İslam karşıtı ifadeleri eleştirerek, "Cumhuriyet’in, Karar’ın.. Paludan’dan farkı ne?" dedi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Kur’an-ı Kerim’i yakan Paludan’ı eleştiriyoruz..

Peki, Paludan’ın kopyası niteliğinde tavırlar sergileyen içimizdekileri ne ölçüde gözler önüne serebiliyoruz?

Paludan, Kur’an-ı Kerim’i yakarak, sözümona Müslümanları tahkir etti..

Sorsanız, Paludan size bir sürü, kendince ürettiği gerekçeleri sıralayacaktır.

“Şunu demek istedim. Bunu demek istedim. Şunu protesto etmeyi amaçladım. Bunu kınamayı amaçladım..”

Bunların hepsine cevabımız net:

“Kur’an-ı Kerim’e inanıyorsan, inanırsın. İnanmıyorsan, sana zorla ‘İnan’ diyen yok. Sana ‘Kur’an’a göre hareket et’ diye baskı uygulayan yok. Kur’an’ı yakmanın, hakaretten başka ne amacı olabilir?”

Paludan saygısızlık yapıyor..

Provokasyona imza atıyor..

Peki, Saadet Partisi’nin de içinde bulunduğu altılı masanın destekçisi Cumhuriyet gazetesinin şu haberine ne diyeceksiniz:

“Milli Eğitim’den din dersi baskısı”

Başlık böyle..

Haberin devamındaki cümleler de şöyle:

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Fondaş

Parayı alan sahibinin sesini dinler komutları yerine getirir, ulu zillet ulu tık ulurlar,pkk ya gelin güvey olun onlar siyonist dostlarımızın uşağı okey,yat derlerse......!
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