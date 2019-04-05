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Cumhuriyetin ilk çağdaş ressamı Mihri Müşfik adına atölye açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan kadın ressamMihri Müşfik adına atölye açıldı.

05 Nisan 2019 Cuma 17:17
Cumhuriyetin ilk çağdaş ressamı Mihri Müşfik adına atölye açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan kadın ressamMihri Müşfik adına atölye açıldı.


Gazi Paşa İlkokulunda Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “Mihri Müşfik: Tüm Renklerin Beyaza Dönüşümü” projesi kapsamında ana sınıfı öğrencilerini el becerilerini geliştireceği atölyenin açılışı gerçekleştirildi.


Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan kadın ressam olarak bilinen Mihri Müşfik adına kurulan atölyenin açılışına Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftiçiler, Siverek Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, öğretmenler ve çok sayıda kurum amiri katıldı.



Mihri Müşfik kimdir


Mihri Müşfik, Türkiye’de çağdaş resim çalışmalarını başlatan kadın ressam olarak bilinir. Özellikle portreleriyle tanındı. Bir çok tanınmış kişinin portrelerini yaptı. Portresini yaptığı tanınan isimler arasında Mustafa Kemal Atatürk ve Papa XV. Benedict de bulunuyor. Kız öğrencilerin devam ettiği bir Güzel Sanatlar Akademisi olan İnas (Kız) Sanayi Nefise Mektebi’nin ilk kadın yöneticisi oldu; pek çok kadın ressamın yetişmesine emeği geçti. Resme olan tutkusu nedeniyle aristokrat yaşamını terk etti, bohem ve yoksul bir yaşam sürdü.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:17
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