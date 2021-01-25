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Gündem Cumhuriyet'in ihanet dolu çatallı dili 'pes' dedirtti!
Gündem

Cumhuriyet'in ihanet dolu çatallı dili 'pes' dedirtti!

Türkiye’nin sipariş ettiği Covid-19 aşıları planlanan tarihten birkaç gün geç geldiği için ‘Kaos’ çığırtkanlığı yapan Cumhuriyet gazetesi, aynı gecikme Avrupa’da yaşanınca “Geciken aşılar Avrupa’yı kızdırdı’ başlığı attı. Cumhuriyet’in ihanet dolu iki yüzlülüğü “Bu kadar da hainlik olmaz!” dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 14:05:00 - 2021-01-25 14:06:41
Cumhuriyet'in ihanet dolu çatallı dili 'pes' dedirtti!

 yeniakit.com.tr 

Koronavirüsle mücadelede etkili mücadele yürüten Türkiye, tüm dünyanın takdirini kazandı.

Türkiye, artan vakaları alınan tedbirler sayesinde kısa sürede azaltarak COVİD-19’a karşı dünyada en etkili mücadele veren ülkerin başında geldi.

Ancak Türkiye’yi her alanda zor durumda bırakmaya çalışan muhalefet ve onun borozanlığını yapan muhalif medya ‘ihanet’ derecesinde yalan ve iftira atmaktan geri durmuyor.

Türkiye'de kaos çığırtkanlığı!

Kemalist Cumhuriyet gazetesi, Türkiye’nin sipariş ettiği aşıların planlanan tarihtan bir kaç gün geç gelmesini fırsat bilerek CHP’li isim üzerinden ‘kaos’ çığırtkanlığı yaptı. Solak gazete, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin “Yeterli aşımız yok, büyük kaos kapıda” açıklamasını haberleştirdi.

Türkiye’nin koronavirüs ile yürüttüğü başarılı mücadeleyi baltalamaya çabalayan Cumhuriyet gazetesi, Avrupa’da aşılar gecikince ise farklı bir dil kullandı.

Avrupa'da 'gecikme'

Cumhuriyet “Geciken aşılar AB’yi kızdırdı” başlıklı haberinde, Biontech/Pfizer ve AstraZeneca aşılarının üretimindeki aksaklıktan dolayı teslimatta gecikme yaşanmasının Avrupa Birliği’ni kızdırdığını yazdı.

Türkiye’ye karşı düşmanca ve provokatif dil kullanan Cumhuriyet’in ihanet dolu iki yüzlü tavrı “Bu kadar dahainlik olmaz!” dedirtti.

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