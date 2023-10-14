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Gündem Cumhuriyet'e bütçe dersi! Tuzla'dan yalan haber açıklaması
Gündem

Cumhuriyet'e bütçe dersi! Tuzla'dan yalan haber açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-14 12:24:00 -
Cumhuriyet'e bütçe dersi! Tuzla'dan yalan haber açıklaması

Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 Ekim'deki ‘Tuzla Belediyesi'nin özel kalem gideri İBB'nin dört katı' başlıkla haberi yalanlandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nin 10 Ekim'deki 'Tuzla Belediyesi'nin özel kalem gideri İBB'nin dört katı' başlıkla haberi yalanlandı. Tuzla Belediyesi, yanıltıcı bilgiyle algı operasyonu yapıldığı duyurdu. Yapılan açıklamadı. Özel Kalem Müdürlüğü'nün sadece temsil ağırlama değil, belediyenin tüm işlerinin koordine edilen bir birim olduğu belirtildi. Ayrıca ayrılan bütçenin de haberdekinin aksine 37 milyon TL değil, 26 milyon lira olduğu vurgulandı.

Açıklamanın devamında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel kaleminin; yalnızca başkan ve misafirleri için harcadığı yeme ve içme giderlerinin, Tuzla Belediyesi'nin bütün belediye işlemlerini koordinasyon için harcadığı özel kalem bütçesinden yüksek olduğunu araştırmacı habercilikle tespit etmeniz mümkündür" ifadesi yer aldı. Asparagas haberi yayan haber siteleri hakkında da hukuki süreç başlatıldı.

 

CHP'Lİ BELEDİYELERİ GÖRMEDİLER!

Tuzla Belediyesi'nin 2024 bütçesi 26 milyon TL ön görülürken bazı CHP'li belediyelerin özel kalem bütçelerinin ise çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Liste şu şekilde;
ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Kadıköy 106 milyon TL

* Sarıyer 55 milyon TL n Kartal 25 milyon TL n Ataşehir 28 milyon TL

* Maltepe 35 milyon TL

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Yorumlar

yakıcı

kaç senedir vc kağıtları pahalı olduğundan bazı kağıtlar ucuz olup vc kağıdı olarak kullanıyorum zaten başka bir mokada yaramıyor

TÜM AMERİKANCI SİYONİSTLERİN VE BESLEME ALÇAKLARIN YÖNTEMİ AYNI " YALANI AT DÜNYAYI DOLAŞSIN GERÇEK ZANNEDİLSİN, AHLAKSIZLIK/ŞEREFMİŞ/ONURMUŞ BANA NE???!"

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