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Aktüel Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Ohio eyaletini kazandı
Aktüel

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Ohio eyaletini kazandı

Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırdı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 08:28:59 -
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Ohio eyaletini kazandı

WASHINGTON (AA) - ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önem taşıyan eyaletlerden Ohio'yu Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Trump Ohio'da rakibi demokrat aday Joe Biden'ı geride bıraktı.

Böylece Trump, Ohio'dan 18 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

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