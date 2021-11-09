  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cumhuriyet yazarından şaşırtan asgari ücret tahmini
Ekonomi

Cumhuriyet yazarından şaşırtan asgari ücret tahmini

Asgari ücret zammının ne olacağı herkes tarafından tartışılırken, hiç beklenmedik bir isimden hiç beklenmedik bir çıkış geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, “Yılbaşında yüksek oranda, yüzde 30’un üzerinde asgari ücret zammı yapılacağı tahminine ben de katılıyorum" ifadelerini kullanarak herkesi şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 12:33:00 - 2021-11-09 13:26:49
Cumhuriyet yazarından şaşırtan asgari ücret tahmini

Asgari ücret zammının ne olacağı herkes tarafından tartışılırken, hiç beklenmedik bir isimden hiç beklenmedik bir çıkış geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, “Açıklanmasına daha 1.5 ay olmasına rağmen, yılbaşında yapılacak asgari ücret zammı gündem olmaya devam ediyor. (…) Yılbaşında yüksek oranda, yüzde 30’un üzerinde asgari ücret zammı yapılacağı tahminine ben de katılıyorum. Buna ilişkin haberleri, henüz kasım ayı gelmeden iktidara yakın gazete ve TV’lerde duymaya başladık. Daha sonrasında tartışmaya Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. İktidar temsilcileri, yılbaşında asgari ücrete yüksek oranlı zamlar yapılacağını, ücretlilerin vergi oranlarında indirim yapılacağını, emeklilikte yaşa takılanlara imkân sağlayacak yollar araştırıldığını, 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda çalışmalar yapıldığını anlatmaya başladılar” ifadelerini kullanarak herkesi şaşırttı.

Asgari ücret ne kadar artacak? 2022 asgari ücret kesintileri kalkacak mı?
Asgari ücret ne kadar artacak? 2022 asgari ücret kesintileri kalkacak mı?

Ekonomi

Asgari ücret ne kadar artacak? 2022 asgari ücret kesintileri kalkacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Demir

Bunlar hayrınamı böyle yazıyor sanıyor nuz fitne peşindeler
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay