Cumhuriyet yazarı yine böyle pislik saçtı

Yalan ve iftirayı hayat felsefesi yapan zihniyetin hatırı sayılır temsilcilerinden Miyase İlknur, AK Parti iktidarına olan nefretini bir defa daha boca etti.

İlknur, Cumhuriyet gazetesindeki "Kişi kendinden bilir işi" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Yalanların kısmi bir alıcısı olsa da seçimi kazanmaya yeterli olmadığı görülünce bu kez korku kumarını oynamaya karar verdiler.

(...) Yemezler, yediremezler. Millet de helal oylarını yedirmez. Nafile çaba.

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Bunu mezarlık kumarbazlığından önce mezarlık soyguncusu gibi davranırken düşünecektiniz."